Fassina | Raggi deve aprire stazioni metro per i senzatetto

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Non vogliamo strumentalizzare le morti. Sarebbe squallido. Ma non possiamo rassegnarci a rimanere in silenzio e dare un senso buracratico agli atti politici e istituzionali, proposti e approvati soltanto per lavarci la coscienza.” “La sindaca attui subito la mozione, votata in Assemblea Capitolina per l’apertura notturna delledellaper ospitare i senza fissa dimora. Siamo all’ennesima vittima per il freddo, sono gia’ undici negli ultimi tempi e’ indegno di una citta’ civile.” “E’ grave che la sindaca di fronte, non soltanto al rischio della vita, ma alle sempre piu’ numerose perdite di vita, della parte piu’ fragile della citta’, non abbia ancora dato seguito alla mozione o messo in atto una soluzione alternativa. È evidente che il piano freddo e’ ancora inadeguato”. Lo scrive in una nota Stefano...