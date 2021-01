'Database di Wuhan con ricerche Covid rimosso per motivi di sicurezza'. Nuove accuse dai media Usa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un contenente ' importanti ricerche sul - 19 presso l'Istituto di virologia di è stato rimosso la scorsa primavera ' . Lo sostiene di NBC News, che in un video spiega come ' Nuove domande incombono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un contenente ' importantisul - 19 presso l'Istituto di virologia di è statola scorsa primavera ' . Lo sostiene di NBC News, che in un video spiega come 'domande incombono ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: «Il database cinese di #Wuhan con le ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove accuse… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: «Database di Wuhan con ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove accuse dai media Usa http… - Gazzettino : «Database di Wuhan con ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove accuse dai media… - RovereLorenzo : RT @ilmessaggeroit: «Il database cinese di #Wuhan con le ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove accuse… - ilmessaggeroit : «Il database cinese di #Wuhan con le ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Database Wuhan «Il database cinese di Wuhan con le ricerche Covid rimosso la scorsa primavera per motivi di sicurezza». Nuove accuse dai media Usa Il Messaggero Cina accusata di aver eliminato i dati del laboratorio dove sarebbe stato creato il coronavirus

La Cina avrebbe eliminato i dati online relativi al laboratorio sospettato di essere la fonte del coronavirus. Il che ha scatenato nuove accuse di insabbiamento da parte del governo cinese. Secondo qu ...

La Cina avrebbe eliminato i dati online relativi al laboratorio sospettato di essere la fonte del coronavirus. Il che ha scatenato nuove accuse di insabbiamento da parte del governo cinese. Secondo qu ...