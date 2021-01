Crisi, il senatore leghista Centinaio: “Renzi? Se dice di essere un responsabile allora sediamoci a un tavolo con lui” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Siamo disponibili a un Governo di centrodestra con i nostri responsabili. Renzi? Se dice di essere un responsabile allora sediamoci a un tavolo con lui“. Lo ha detto il senatore leghista Gian Marco Centinaio, rispondendo ai cronisti fuori da Palazzo Madama in merito alla Crisi politica in corso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Siamo disponibili a un Governo di centrodestra con i nostri responsabili.? Sediuna uncon lui“. Lo ha detto ilGian Marco, rispondendo ai cronisti fuori da Palazzo Madama in merito allapolitica in corso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

