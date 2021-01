Conte e Renzi si studiano, partiti in manovra per consultazioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giuseppe Conte e Matteo Renzi si "studiano" a distanza, cercando di prevedere le prossime mosse. Nessuno, a parole, mette veti, ma ancora non si vedono segnali concreti di un possibile nuovo dialogo, che del resto crea non poche tensioni, soprattutto nel M5s. Ma l'ipotesi di una "tregua", sottotraccia, non è più esclusa da nessuno. Conte oggi è stato al lavoro nel suo ufficio. Il calendario delle consultazioni gli ha regalato un paio di giorni di tempo per cercare di far decollare l'operazione "volenterosi", che però al momento langue. Se infatti al Senato sono stati raggiunti i numeri per costituire il gruppo "Europeisti Maie-Centro democratico", nella maggioranza non si registrano nuovi arrivi rispetto ai senatori che hanno votato l'ultima fiducia. Al conto ne mancano ancora 7 e anche se le ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giuseppee Matteosi "" a distanza, cercando di prevedere le prossime mosse. Nessuno, a parole, mette veti, ma ancora non si vedono segnali concreti di un possibile nuovo dialogo, che del resto crea non poche tensioni, soprattutto nel M5s. Ma l'ipotesi di una "tregua", sottotraccia, non è più esclusa da nessuno.oggi è stato al lavoro nel suo ufficio. Il calendario dellegli ha regalato un paio di giorni di tempo per cercare di far decollare l'operazione "volenterosi", che però al momento langue. Se infatti al Senato sono stati raggiunti i numeri per costituire il gruppo "Europeisti Maie-Centro democratico", nella maggioranza non si registrano nuovi arrivi rispetto ai senatori che hanno votato l'ultima fiducia. Al conto ne mancano ancora 7 e anche se le ...

matteosalvinimi : Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può… - StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - matteosalvinimi : #Dimissioniconte. Mentre Conte si dimette e PD, 5Stelle, Renzi litigano, la Lega riunisce in questo momento la Segr… - divorex82 : RT @ElioLannutti: Crisi di governo / Primo giorno di consultazioni con Casellati e Fico. Pd-M5s: reincarico a Conte. Ma Renzi su Fb: scanda… - gipipopi : RT @GennaStefano: Quindi stiamo capendo che in un Paese no-buono come #ArabiaSaudita è lecito esportare armamenti e ritenere i rapporti str… -