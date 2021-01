Ciclismo, svelato il percorso dell’UAE Tour 2021: quattro tappe per velocisti, due per scalatori e una crono individuale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Forse forse l’UAE Tour 2021 è l’unica tra le primissime corse dell’anno a resistere senza alcun tipo di dubbio e incertezza sulla sua messa in scena. E prosegue senza sosta l’organizzazione della breve corsa a tappe degli Emirati Arabi Uniti, che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. Di fatti, nella giornata odierna, gli organizzatori dell’UAE Tour, ossia Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council e RCS Sport, hanno confermato che questa terza edizione includerà quattro tappe per velocisti, due tappe più adatte agli scalatori, e una velocissima cronometro individuale di 13 chilometri. La corsa, che vedrà al via uomini del calibro di Tadej Poga?ar, Adam Yates, Chris Froome, Mathieu ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Forse forse l’UAEè l’unica tra le primissime corse dell’anno a resistere senza alcun tipo di dubbio e incertezza sulla sua messa in scena. E prosegue senza sosta l’organizzazione della breve corsa adegli Emirati Arabi Uniti, che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. Di fatti, nella giornata odierna, gli organizzatori, ossia Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council e RCS Sport, hanno confermato che questa terza edizione includeràper, duepiù adatte agli, e una velocissimametrodi 13 chilometri. La corsa, che vedrà al via uomini del calibro di Tadej Poga?ar, Adam Yates, Chris Froome, Mathieu ...

