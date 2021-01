Butta a terra agenti di Polizia per fuggire con una bottiglia di liquore: arrestato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ruba nel supermercato dove lavora: arrestato 25 gennaio 2021 La Polizia di Pisa è intervenuta lunedì sera in via Pascoli, presso il supermercato Pam, a seguito di una segnalazione per un tentato furto. Leggi su pisatoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ruba nel supermercato dove lavora:25 gennaio 2021 Ladi Pisa è intervenuta lunedì sera in via Pascoli, presso il supermercato Pam, a seguito di una segnalazione per un tentato furto.

MarcoFIORelly : @stefypregno @tomasonidiego Guarda queste immagini del mio amico Jonah, e poi riguarda Barella come salta da solo e… - marcotelecono : RT @AunaPet: @marcotelecono @maurogab1 Scena surreale,l'automobile prende fuoco,un uomo esce dall'auto si butta a terra perché ha preso fuo… - faber73v : @nomfup Primo malinconico, secondo ti entra dentro ti scuote e ti butta a terra come uno straccio - Katana1908 : @ferrix88 @Bubu_Inter @stevecounz Giusto. Ne prende poche di botte. Meglio kessie che salta col gomito largo sulla… - twoxxghost : @_v_itto_ @hxloopshi OKAY MAGARI DA LUI VA BENE TANTO È COSÌ DELICATO CHE MANCO MI BUTTA A TERRA -

Ultime Notizie dalla rete : Butta terra Una settimana dentro TikTok, la terra sconosciuta dei nostri figli

Viaggio nel social network sta cambiando il modo di pensare della GenZ alla ricerca del mostro, che c'è meno di quello che si pensi ...

Sanremo sì, Sanremo no (la Terra dei Cachi)

Mancano 35 giorni all’inizio di Sanremo 2021 e ancora non sappiamo che ne sarà di questo festivàl né se sarà davvero nelle date e nelle modalità annunciate. Amadeus, la Rai, la rispettiva concessionar ...

