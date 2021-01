AT&T scivola al Nyse, chiude trimestre in perdita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta trascurata per AT&T, che mostra un timido calo dello 0,22% rispetto alle vendite generalizzate che stanno colpendo l’intero listino americano. Il colosso delle telecomunicazioni ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione adjusted a 0,75 dollari leggermente sopra i 0,73 dollari stimati dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 45,7 miliardi contro i 44,6 miliardi indicati dal consensus. I tre mesi si sono chiusi con una perdita i 13,9 miliardi. Per l’esercizio in corso A&T stima un EPS in linea con il 2020. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica statunitense più pronunciata rispetto all’andamento dell’S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. L’esame di breve periodo di AT&T ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta trascurata per AT&T, che mostra un timido calo dello 0,22% rispetto alle vendite generalizzate che stanno colpendo l’intero listino americano. Il colosso delle telecomunicazioni ha chiuso il quartocon un utile per azione adjusted a 0,75 dollari leggermente sopra i 0,73 dollari stimati dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 45,7 miliardi contro i 44,6 miliardi indicati dal consensus. I tre mesi si sono chiusi con unai 13,9 miliardi. Per l’esercizio in corso A&T stima un EPS in linea con il 2020. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica statunitense più pronunciata rispetto all’andamento dell’S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. L’esame di breve periodo di AT&T ...

billboardlatin : Camilo, Natti Natasha, CNCO & More to Perform at Premio Lo Nuestro 2021 - peppeprovenzano : 'Since then, at an uncertain hour, Dopo di allora, ad ora incerta, Quella pena ritorna, E se non trova chi lo ascol… - evanrosskatz : Stefani Joanne Angelina Germanotta arrives at the inauguration wearing Schiaparelli! - Tunnelbreeze : RT @paoloigna1: Joe Barbieri - In Questo Preciso Momento (Live at Teatro Fraschini, Italy) - fede08ita : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Fortnite) live at -

Ultime Notizie dalla rete : AT&T scivola NBA TV’s Sekou Smith passes away at 48 due to COVID-19 Sportando ALE' BTC LJUBLJANA, ULTIME ORE DI RITIRO IN SPAGNA

Ultime ore di training camp per le ragazze del team Alé BTC Ljubljana, l’unica formazione UCI WorldTour femminile italiana, che dallo scorso 18 gennaio si trovano in Spagna, ospiti dell’Hotel Cap Negr ...

Partenza negativa a Wall Street in attesa della riunione della Federal Reserve System

Il Nasdaq cede l’1,5%, lo S&P 500 l’1,3% e il Dow Jones l’1,1%. Ieri a mercati chiusi, ha diffuso i risultati Micrsosoft (+2,2%), che ha battuto le attese degli analisti registrando ricavi record e in ...

Ultime ore di training camp per le ragazze del team Alé BTC Ljubljana, l’unica formazione UCI WorldTour femminile italiana, che dallo scorso 18 gennaio si trovano in Spagna, ospiti dell’Hotel Cap Negr ...Il Nasdaq cede l’1,5%, lo S&P 500 l’1,3% e il Dow Jones l’1,1%. Ieri a mercati chiusi, ha diffuso i risultati Micrsosoft (+2,2%), che ha battuto le attese degli analisti registrando ricavi record e in ...