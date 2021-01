Atalanta | Djimsiti | «Due anni fa non avremmo vinto contro la Lazio»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Berat, difensore dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italiala: le sue dichiarazioni Berat, difensore dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italiala. «Il primo tempo molto equilibrato con tanti gol ma anche tanti errori. Oggi si è visto il carattere della squadra e se pensiamo a duefa certe gare non levinte». Leggi su Calcionews24.com

Quello da poco conclusosi tra Atalanta e Lazio è un primo tempo senz’altro scoppiettante e che lascia ben sperare di assistere ad una seconda frazione di gioco ricca di colpi di scena. Dopo soli 7’ l’ ...L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia vincendo 3-2 sulla Lazio in una partita spettacolare. Per i bergamaschi in gol Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. A inizio ripresa l'Atalanta era rimasta ...