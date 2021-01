AstraZeneca si difende | ' Abbiamo firmato prima con Londra | con l' Ue nessun obbligo'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arriva l'assicurazione del chief executive officer di, Pascal Soriot, che in un'intervista a Repubblica replica alle accuse di Italia e Ue per i ritardi nelle consegne dei vaccini: "Appena ...

v_napoletano : AstraZeneca si difende: 'Con l'Ue nessun obbligo' - globalistIT : - Bob6Rock : RT @Agenzia_Italia: AstraZeneca si difende: 'Con l'Ue nessun obbligo' - CosenzaChannel : AstraZeneca si difende dalle accuse: «Non sottraiamo vaccini #Covid all'Europa per darli ad altri Paesi. Siamo in r… - Notiziedi_it : AstraZeneca si difende: “Con l’Ue nessun obbligo” -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca difende

"Non c'è alcun obbligo verso l'Ue", ha sottolineato Soriot, "nel contratto con gli europei c'è scritto chiaramente: 'Best effort'. Ossia: 'faremo del nostro meglio'. Lo scorso a ...Continua a far discutere il vaccino di AstraZeneca, con l'ad Soriot che decide di difendersi dalle accuse dellUnione Europea, confermando il massimo impegno ...