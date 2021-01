Xbox Series X vs PC da $500! Un confronto impossibile? (Di martedì 26 gennaio 2021) Xbox Series X, la nuova console di Microsoft da 500 Euro, è stata messa a confronto con un PC assemblato con un budget di 500 dollari. Il video confronto è ad opera del canale Linus Tech Tips, che su YouTube può vantare un seguito da 12 milioni di iscritti. Nel filmato, l'utente evidenzia le difficoltà nell'assemblare un PC da gaming con un budget di 500 dollari e, per questo motivo, sono stati acquistati pezzi usati o di marche non troppo blasonate. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021)X, la nuova console di Microsoft da 500 Euro, è stata messa acon un PC assemblato con un budget di 500 dollari. Il videoè ad opera del canale Linus Tech Tips, che su YouTube può vantare un seguito da 12 milioni di iscritti. Nel filmato, l'utente evidenzia le difficoltà nell'assemblare un PC da gaming con un budget di 500 dollari e, per questo motivo, sono stati acquistati pezzi usati o di marche non troppo blasonate. Leggi altro...

