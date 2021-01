Verona, Laribi prolunga e va in prestito alla Reggiana (Di martedì 26 gennaio 2021) Verona - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, il Verona ha annunciato "di aver ceduto ad AC Reggiana 1919 - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione - il diritto alle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021)- Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ilha annunciato "di aver ceduto ad AC1919 - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione - il diritto alle ...

CinqueNews : Verona, Laribi rinnova e va in prestito alla Reggiana - sportli26181512 : Verona, Laribi prolunga e va in prestito alla Reggiana: Il centrocampista ha rinnovato sino al 30 giugno 2022… - sportli26181512 : Verona, UFFICIALE: Laribi rinnova e va in prestito alla Reggiana: Karim Laribi rinnova con il Verona e va in...… - TuttoRegia : #Reggiana, ufficiale l'arrivo di Karim #Laribi in prestito dal #Verona: contratto fino al 30.06.2021… - FrancescoPioppi : Un altro rinforzo importantissimo per la #Reggiana che si assicura Karim #Laribi centrocampista di qualità e dinami… -