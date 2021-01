Uomini e Donne, Roberta Di Padua lancia una bomba: “Ha una fidanzata fuori”, lo scoop (Di martedì 26 gennaio 2021) A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. E questa volta i protagonisti sono Roberta Di Padua e Michele Dentice. La storica dama del trono over, infatti, avrebbe svelato un inedito retroscena sul suo ex flirt all’interno dello studio di Maria De Filippi, che ha lasciato senza parole tutti i presenti e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 26 gennaio 2021) Ai colpi di scena non finiscono mai. E questa volta i protagonisti sonoDie Michele Dentice. La storica dama del trono over, infatti, avrebbe svelato un inedito retroscena sul suo ex flirt all’interno dello studio di Maria De Filippi, che ha lasciato senza parole tutti i presenti e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - repubblica : Francia, il successo delle quote rosa: ora è quasi parità tra uomini e donne nei cda - marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - federicaborrom : @ale_dillo Trovo il tuo ultimo commento come direbbe qualcuno di una noia sinistra,guarda che è un gioco il grande… - malandrina9 : @vdc85 @RebsRebssss Se le studieranno tutte ma a sto giro è difficile perché un altro uomo non possono, dovrebbe es… -