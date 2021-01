Ufficiale | Dragomir passa dal Perugia alla Virtus Entella

LaNotiziaQuoti : In pieno movimento il mercato dei biancorossi: ufficiale una operazione in uscita #perugiacalcio… - RealTlkFootball : RT @V_Entella: ?? Ufficiale, Vlad #Dragomir è un nuovo giocatore dell’Entella ???? Benvenuto #Drago ?? ?? - NewsTuttoC : UFFICIALE - Perugia, Dragomir ceduto alla Virtus Entella - TUTTOB1 : UFFICIALE - Entella, colpo Dragomir - ___DL78 : RT @V_Entella: ?? Ufficiale, Vlad #Dragomir è un nuovo giocatore dell’Entella ???? Benvenuto #Drago ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Dragomir

Colpo in casa Virtus Entella che ha da poco annunciato l'arrivo di Vlad Dragomir dal Perugia: il comunicato ufficiale ...CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 26 GENNAIO 2021 11:20 ...