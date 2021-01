Tomaso | marito di Michelle Hunziker | è più noto e più ricco di lei

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha tanti fans al suo seguito, ma non è da meno ilcompagno della svizzeraTrussardi (Instagram)Se è vero che la storia traed Eros Ramazzotti ha fatto sognare migliaia di italiani negli anni ’90, è anche vero che entrambi si sono ormai rifatti una vita. Il bel cantante romano dopo qualche anno di relazione con Marica Pellegrinelli (con la quale ha avuto due figli), ad oggi sembra – secondo alcune indiscrezioni – aver intrapreso una nuova relazione Veronica Montali, ex concorrente di ‘Amici’ di Maria De Filippi. E? Beh, la vita sentimentale della conduttrice svizzera sembra aver conquistato una stabilità maggiore nel corso del tempo. Merito del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso marito

kronic

Per fortuna ad aiutarla c’è la psicoterapia, che continua a fare e le dà una grossa mano. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io…probabilmente la bastonere ...Dediche, coccole, sorprese: la showgirl festeggia i 44 anni in famiglia. "Sono una persona molto passionale e impulsiva, ma ora è per tutti il momento della stabilità..." ...