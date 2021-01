Sileri: 'Per Conte e Renzi dialogo possibile dopo un periodo di raffreddamento' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ammette di non sapere "cosa succederà a Conte dopo le dimissioni di oggi. Io sono sempre per il dialogo ma a volte, per il dialogo, in questo caso tra ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaoloammette di non sapere "cosa succederà ale dimissioni di oggi. Io sono sempre per ilma a volte, per il, in questo caso tra ...

ernestocarbone : Con tutto il rispetto per Sileri, ma è normale che un Governo affidi a un sottosegretario (che lo fa a Domenica in)… - borghi_claudio : Il disprezzo palese di Sileri nei confronti di DE FALCO che dice che ci vogliono i ciampolilli per iniziare a gesti… - Adelchi16 : @sadecesen_2016 @borghi_claudio @Ariachetira Si sono d’accordo ,però per onestà intellettuale considero Sileri il meno peggio. - anninavigneto : RT @antonellatonon1: #lariachetirala7 scusi Merlino, può chiedere a Sileri per quale motivo dobbiamo buttare via soldi per le 'primule'? - qvantis : RT @borghi_claudio: Il disprezzo palese di Sileri nei confronti di DE FALCO che dice che ci vogliono i ciampolilli per iniziare a gestire l… -