Sanremo cerca figuranti: ecco i requisiti per partecipare (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Festival di Sanremo cerca figuranti per l’edizione 2021. L’annuncio spuntato in queste ore va proprio in questa direzione. Per la 71/ma edizione del Festival di Sanremo, infatti, la Rai sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie di figuranti conviventi (claqueur) per le cinque serate che si svolgeranno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nell’avviso circolato e riportato da ‘Ansa’ si segnala che l’impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021: “È fondamentale avere il requisito di convivente – si precisa – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima ... Leggi su improntaunika (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Festival diper l’edizione 2021. L’annuncio spuntato in queste ore va proprio in questa direzione. Per la 71/ma edizione del Festival di, infatti, la Rai sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie diconviventi (claqueur) per le cinque serate che si svolgeranno in diretta dal Teatro Ariston di. Nell’avviso circolato e riportato da ‘Ansa’ si segnala che l’impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021: “È fondamentale avere il requisito di convivente – si precisa – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima ...

