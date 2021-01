Salvini lancia Silvio Capo dello Stato per trattenere i suoi. Lega e FdI invocano le urne subito. Ma non si fidano dei forzisti (Di martedì 26 gennaio 2021) Che quello di coronare una lunga carriera imprenditoriale e politica sul Colle più importante sia un sogno accarezzato da tempo da Silvio Berlusconi è cosa nota. Da parte sua, un po’ per realismo politico (sa che attorno alla sua figura potrebbe essere non così facile raccogliere consensi trasversali, condizione indispensabile per ottenere i voti necessari in aula) un po’ per scaramanzia e ovviamente per galateo istituzionale (il Quirinale non è ruolo al quale ci si candida) il Cavaliere non ha mai avanzato direttamente il proprio nome. Ma c’è chi lo ha fatto per lui apertis verbis. E non è Stato uno qualunque ma il Capo della coalizione di centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini che, a domanda diretta posta con un tempismo perfetto – nel bel mezzo delle trattative per trovare “volenterosi” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Che quello di coronare una lunga carriera imprenditoriale e politica sul Colle più importante sia un sogno accarezzato da tempo daBerlusconi è cosa nota. Da parte sua, un po’ per realismo politico (sa che attorno alla sua figura potrebbe essere non così facile raccogliere consensi trasversali, condizione indispensabile per ottenere i voti necessari in aula) un po’ per scaramanzia e ovviamente per galateo istituzionale (il Quirinale non è ruolo al quale ci si candida) il Cavaliere non ha mai avanzato direttamente il proprio nome. Ma c’è chi lo ha fatto per lui apertis verbis. E non èuno qualunque ma ildella coalizione di centrodestra, il leader dellaMatteoche, a domanda diretta posta con un tempismo perfetto – nel bel mezzo delle trattative per trovare “volenterosi” ...

