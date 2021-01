Rinascono i Gradini suor Orsola | l’antico sentiero che circonda la cittadella monastica oggi ateneo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 gennaio 2021) Un percorso museale a cielo aperto per raccontare la storia e le storie di una delle istituzioni culturali più antiche della città di Napoli: ladiBenincasa,moderno campus universitario con numerosi settori di eccellenza nell’alta formazione. È questa l’idea progettuale alla base della convenzione siglata stamane tra il Comune di Napoli e l’UniversitàBenincasa per la riqualificazione e la valorizzazione dei “”,che da oltre cinque secoli cinge ladimuovendosi per circa trecento metri, alternando ...