Non può badare al figlio di 10 anni: lo uccide e lo lascia tra i giocattoli (Di martedì 26 gennaio 2021) Il macabro delitto compiuto da una madre, che non riusciva più ad accudire il figlio disabile. Per questo lo ha ucciso. Olga Freeman (Web)Olga Freeman di 40 anni, ha ucciso suo figlio D. di soli 10 anni, perchè esasperata dalla sua presenza, dal fatto di dover badare a lui, dal fatto di doveri prendere cura di lui, giorno dopo giorno, dopo che a causa dell’emergenza covid, tutti i programmi speciali, tra scuola ed altro di cui godeva il piccolo disabile, erano stati interrotti. Lei, con già accertati problemi psichici alle spalle, in preda ad un raptus ha ben pensato i disfarsi di ogni sua preoccupazione. Ha sedato il piccolo con dei medicinali, e poi gli ha infilato una spugna in gola, provocandoli la morte per soffocamento. Poi sul letto, dove giaceva il piccolo, ha ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) Il macabro delitto compiuto da una madre, che non riusciva più ad accudire ildisabile. Per questo lo ha ucciso. Olga Freeman (Web)Olga Freeman di 40, ha ucciso suoD. di soli 10, perchè esasperata dalla sua presenza, dal fatto di dovera lui, dal fatto di doveri prendere cura di lui, giorno dopo giorno, dopo che a causa dell’emergenza covid, tutti i programmi speciali, tra scuola ed altro di cui godeva il piccolo disabile, erano stati interrotti. Lei, con già accertati problemi psichici alle spalle, in preda ad un raptus ha ben pensato i disfarsi di ogni sua preoccupazione. Ha sedato il piccolo con dei medicinali, e poi gli ha infilato una spugna in gola, provocandoli la morte per soffocamento. Poi sul letto, dove giaceva il piccolo, ha ...

matteosalvinimi : L’Italia che, grazie alla battaglia vinta dalla Lega contro i SignorNo, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, n… - borghi_claudio : A @Ariachetira danno come una notizia che il governo rimane in carica per gli affari correnti. Ricordo che non può… - capuanogio : ?????? Secondo #Repubblica il #CIO ha fatto la scelta e mercoledì annuncerà che l’#Italia non può prendere parte con… - GBaitelli : RT @matteosalvinimi: Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può più… - tightvope : non riesco a sentire ste cose ma si può augurare il cancro ad una persona? ma vaffanculo -