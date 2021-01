Noleggio auto e bus turistici, i numeri della crisi in Campania. La proposta: I nostri mezzi per il trasporto pubblico (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono centinaia di imprese di Noleggio bus, gran turismo e automobili, che danno lavoro a seimila persone. Da Napoli mandiamo un appello al governo perché dia la possibilità ai 4.000 bus di sostenere il trasporto pubblico locale”. Lo afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, che oggi ha incontrato il viceprefetto di Napoli dopo una manifestazione di circa 100 tra lavoratori e imprenditori del settore in Piazza del Plebiscito. “C’è disperazione e grande rabbia – aggiunge Schiavo -, l’intero settore della mobilità privata è in grave crisi. Sono oltre mille le aziende in Campania a rischio fallimento e per oltre 8mila lavoratori c’è il pericolo di perdere il posto di lavoro. Parliamo di 550 milioni di fatturato – spiega Schiavo – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono centinaia di imprese dibus, gran turismo emobili, che danno lavoro a seimila persone. Da Napoli mandiamo un appello al governo perché dia la possibilità ai 4.000 bus di sostenere illocale”. Lo afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, che oggi ha incontrato il viceprefetto di Napoli dopo una manifestazione di circa 100 tra lavoratori e imprenditori del settore in Piazza del Plebiscito. “C’è disperazione e grande rabbia – aggiunge Schiavo -, l’intero settoremobilità privata è in grave. Sono oltre mille le aziende ina rischio fallimento e per oltre 8mila lavoratori c’è il pericolo di perdere il posto di lavoro. Parliamo di 550 milioni di fatturato – spiega Schiavo – ...

