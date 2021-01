Napoli | all’Istituto di via Casanova le mamme sul piede di guerra | “Pericolo crollo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stamattina alcunedei bambini frequentante l’istituto comprensivo Statale Aristide Gabelli di vianella 4 municipalità viste le gravissime condizioni statiche asia del manto stradale che del muro perimetrale della scuola che mettono a rischio l’incolumità dei propri figli e visto l’immobilismo delle istituzioni e dei loro rappresentanti hanno chiesto tramite la loro portavoce Antonella Paternostro aiuto al noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori e conosciuto per le sue battaglie sociali a favore dei più deboli e per giuste cause. Onde garantire un suo intervento per far sì che chi di competenza intervenga in tempi strettissimi per ripristinare lo status quo ...