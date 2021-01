Luiss, parte programma Diaspore: orizzonte mondo (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Le Diaspore sono la tessera mancante del puzzle che finalmente e’ stata ritrovata, divenuta ora elemento chiave da valorizzare a beneficio dell’Italia e dei suoi rapporti con il mondo. Cominciando della condivisione dei saperi e dall’universita’ e scommettendo sulla migrazione circolare dei talenti. È l’impegno emerso oggi in apertura di un ciclo di cinque webinar ospitati dalla Luiss Guido Carli. “Diaspora, knowledge and community”, questo il titolo del primo incontro online, e’ anche una riflessione sul significato delle parole. Secondo Paola Severino, vicepresidente della Luiss con delega all’internazionalizzazione, “le Diaspore non vanno intese solo come comunita’ che si allontanano dal proprio Paese ma anche e soprattutto come costruttrici di ponti, capaci di mix culturali che sono humus ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Lesono la tessera mancante del puzzle che finalmente e’ stata ritrovata, divenuta ora elemento chiave da valorizzare a beneficio dell’Italia e dei suoi rapporti con il. Cominciando della condivisione dei saperi e dall’universita’ e scommettendo sulla migrazione circolare dei talenti. È l’impegno emerso oggi in apertura di un ciclo di cinque webinar ospitati dallaGuido Carli. “Diaspora, knowledge and community”, questo il titolo del primo incontro online, e’ anche una riflessione sul significato delle parole. Secondo Paola Severino, vicepresidente dellacon delega all’internazionalizzazione, “lenon vanno intese solo come comunita’ che si allontanano dal proprio Paese ma anche e soprattutto come costruttrici di ponti, capaci di mix culturali che sono humus ...

sicurezzaint : Le #dimissioni del primo ministro italiano, Giuseppe #Conte, effettive a partire dal 26 gennaio, sono oggetto di di… - MattiaTamalio : Carico, onorato e strafelice di far parte di questo progetto unico in Italia. Inizia oggi una nuova esperienza con… - ziobaffone : @federico_marri @lorenzo_daros @Scacciavillani E cosa c'entra? Se Stalin fosse rimpianto solo dall'1% della popolaz… - ziobaffone : @federico_marri @lorenzo_daros @Scacciavillani Il 70%? Per di più la nostalgia per il duce in Italia riguarda per l… - GuidiB_Ale : @dontsharefood Sì, è un nuovo requisito per evitare i 'fuori corso', però anche vero che nel calcolo computano di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Luiss parte Luiss, parte programma Diaspore: orizzonte mondo - RomaDailyNews RomaDailyNews Centrocampo, per il Mago è gestione ad hoc: Luis Alberto centellinato da Inzaghi

Centrocampo, per il Mago è gestione ad hoc: Luis Alberto centellinato da Inzaghi: il dato Simone Inzaghi e la Lazio hanno in Luis Alberto una risorsa ...

I Caimanes vincono in Colombia alla settima partita

Dominio netto di Barranquilla su Monteria nello spareggio di finale nella LPB scritto da Mino Prati per Baseball.it ...

Centrocampo, per il Mago è gestione ad hoc: Luis Alberto centellinato da Inzaghi: il dato Simone Inzaghi e la Lazio hanno in Luis Alberto una risorsa ...Dominio netto di Barranquilla su Monteria nello spareggio di finale nella LPB scritto da Mino Prati per Baseball.it ...