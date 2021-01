L' adolescenza | il corpo che si deforma e la fame

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Amélie Nothomb non ha bisogno di presentazioni, milioni di libri venduti nel mondo, premi letterari, trasposizioni cinematografiche, i suoi istrionici cappelli e la puntualità con cui ogni anno pubblica una nuova opera. Nei due ultimi romanzi “Sete” e “I nomi epiceni” ha spiazzato con una dissacrante umanizzazione di Gesù e un vero e proprio inno alla vendetta. Attendendo “Gli aerostati”, in uscita il 25 febbraio prossimo, mi sono perso tra le pagine di un suo classico, crudo e potente, “Biografia della” (Voland, 2004). Prima di iniziare col rivivere la sua infanzia la Nothomb asserisce ciò che sta alla base dell’intero testo: siamo il frutto dei nostri primi respiri, solo chi non ha sperimentato lanon edificherà l’esistenza sulla mancanza. Tutto ha principio dalla famiglia, una madre della quale si ricerca l’amore, mai abbastanza; un padre ...