“Io non ho fatto niente, si è uccisa lei”. Roberta Siragusa, ora il fidanzato parla: cosa ha detto ai pm (Di martedì 26 gennaio 2021) Pietro, il ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio della Fidanzata Roberta Siragusa “era un ragazzo ribelle, non voleva studiare. Ma nulla lasciava presagire quello che poi è accaduto”. Lo ha detto all’Adnkronos don Domenico Bartolone, parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. Un ritratto che non giustifica la ferocia di quanto successo. Per gli investigatori infatti è lui il responsabile delle morte di Roberta. Pietro, dopo il fermo di domenica scorso dopo il ritrovamento del corpo e la confessione ritrattata, stamani è stato sentito dai magistrati nel corso dell’udienza di convalida del fermo. Un paio d’ore durante le quali il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti. “Non l’ho uccisa io”, ha detto ai pm. Aggiungendo poi altri tasselli alla sua storia che, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Pietro, il ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio della Fidanzata“era un ragazzo ribelle, non voleva studiare. Ma nulla lasciava presagire quello che poi è accaduto”. Lo haall’Adnkronos don Domenico Bartolone, parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. Un ritratto che non giustifica la ferocia di quanto successo. Per gli investigatori infatti è lui il responsabile delle morte di. Pietro, dopo il fermo di domenica scorso dopo il ritrovamento del corpo e la confessione ritrattata, stamani è stato sentito dai magistrati nel corso dell’udienza di convalida del fermo. Un paio d’ore durante le quali il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti. “Non l’hoio”, haai pm. Aggiungendo poi altri tasselli alla sua storia che, per ...

fattoquotidiano : Ristori, Jacopo Fo: ‘Per ristorante e compagnia teatrale ho già ricevuto oltre 32mila euro, ingiusto dire che il go… - chedisagio : Comunque fa impressione vedere il @pdnetwork così unito e compatto non in difesa di un'idea o di un progetto, ma di… - petergomezblog : Ristori, Jacopo Fo: ‘Per il nostro ristorante e la compagnia teatrale ho già ricevuto oltre 32mila euro che divente… - MarSnaaaa : @GiuseppeGatta87 @BiffiLuca @CalcioFinanza Il problema non è la squadra pe cui fa il tifo ma quello che ha fatto. - MKISKOV : RT @marcodimaio: Al #Tg1 ho ribadito che @ItaliaViva non fa e non ha mai fatto una questione di nomi, ma di qualità delle risposte che veng… -

Ultime Notizie dalla rete : non fatto Biden: 'L'impeachment va fatto, ma non credo ci siano i numeri' ANSA Nuova Europa Letizia Battaglia: "Non voglio essere solo una fotografa, ma una donna che fa cose"

La fotografa racconta la sua carriera, dalle foto per L’Ora fino al Centro Internazionale di Fotografia a Palermo.

Australia, la tecnologia scende in campo dopo gli incendi

L’intelligenza artificiale è la grande protagonista della rinascita green del continente australiano Dalle ceneri dei devastanti incendi che la scorsa estate hanno colpito l’ ...

La fotografa racconta la sua carriera, dalle foto per L’Ora fino al Centro Internazionale di Fotografia a Palermo.L’intelligenza artificiale è la grande protagonista della rinascita green del continente australiano Dalle ceneri dei devastanti incendi che la scorsa estate hanno colpito l’ ...