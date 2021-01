Inter-Milan, Ibrahimovic provoca Lukaku: rissa nel derby, testa a testa VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Succede di tutto sul finire del primo tempo tra Inter e Milan, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku vengono a contatto, testa contro testa, dopo che lo svedese ha provocato l’attaccante belga. La situazione però non si è risolta in pochi secondi: l’arbitro Valeri li ha ammoniti entrambi ma le discussioni sono continuate sino alla fine del primo tempo quando ci sono volute tre persone a bloccare un Lukaku assolutamente furibondo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Succede di tutto sul finire del primo tempo tra, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro Zlatane Romeluvengono a contatto,contro, dopo che lo svedese hato l’attaccante belga. La situazione però non si è risolta in pochi secondi: l’arbitro Valeri li ha ammoniti entrambi ma le discussioni sono continuate sino alla fine del primo tempo quando ci sono volute tre persone a bloccare unassolutamente furibondo. SportFace.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - RaiSport : #Calcio Inter-Milan apre la tre giorni che definirà le semifinali della #CoppaItalia Guarda il video?? - Gazzetta_it : #derby, #Serginho rivede il suo #Milan: 'Tornati grandi grazie a #Maldini Nessuno è come Theo' #InterMilan… - tifoneumanoide2 : @Inter_Rompi Non era pronostico il mio. Ma un desiderio di doverci rifare dopo Udine. Se non riusciamo a battere qu… - Jessthesohodoll : RT @OfficialDuivel: Milan & Inter Twitter: 'Ragazzi la Coppa Italia fa cagare, questa partita è un'amichevole' La partita: -