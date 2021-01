Il Milan ricorda Kobe Bryant: 'Un anno senza te: ciao Mamba' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 26 gennaio dello scorso anno il mondo intero veniva scossa dalla tragica notizia della morte di Kobe Bryant . Un lutto enorme nel mondo del basket, dello sport, e non solo. Vero e proprio fenomeno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 26 gennaio dello scorsoil mondo intero veniva scossa dalla tragica notizia della morte di. Un lutto enorme nel mondo del basket, dello sport, e non solo. Vero e proprio fenomeno ...

AleGobbo87 : RT @_ThousandN: Doveroso precisare che Duvan Zapata non dà del bidone o dell'ex giocatore a Ibrahimovic, come lascerebbe intendere la picca… - salvione : Il Milan ricorda Kobe Bryant: 'Un anno senza te: ciao Mamba' - sportli26181512 : Il #Milan ricorda Kobe Bryant: 'Un anno senza te: ciao Mamba': L'omaggio dei rossoneri al campione Nba scomparso il… - _Introducing_me : RT @_ThousandN: Doveroso precisare che Duvan Zapata non dà del bidone o dell'ex giocatore a Ibrahimovic, come lascerebbe intendere la picca… - Alemilanista86 : RT @nfl77: “Beppe Ma ilicic non ti ricorda savicevic?” Ridare dignità al mestiere eel telecronista #caressaout @FedericoFerri @SkySport mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ricorda Il Milan ricorda Kobe Bryant: "Un anno senza te: ciao Mamba" Corriere dello Sport Conte “Il Milan non è solo Ibra, serve un’Inter cinica”

MILANO (ITALPRESS) - "Al di là del punto di vista psicologico, c'è in palio un passaggio del turno, che è la cosa più importante, in una competizione per la quale abbiamo massimo rispetto". Antonio C ...

Giovanni Galli: "Ecco chi vincerà lo scudetto..."

In esclusiva per ilgiornale.it, Giovanni Galli, ha parlato di diversi argomenti tra cui il Milan di Pioli, l'Inter di Conte, la lotta scudetto e molto altro ancora ...

MILANO (ITALPRESS) - "Al di là del punto di vista psicologico, c'è in palio un passaggio del turno, che è la cosa più importante, in una competizione per la quale abbiamo massimo rispetto". Antonio C ...In esclusiva per ilgiornale.it, Giovanni Galli, ha parlato di diversi argomenti tra cui il Milan di Pioli, l'Inter di Conte, la lotta scudetto e molto altro ancora ...