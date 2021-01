Il discorso di Conte in Senato con dimissioni non è suo: nuova bufala (Di martedì 26 gennaio 2021) Pare sia diventato virale un presunto discorso di Conte pronunciato in Senato, in seguito alle sue dimissioni da Presidente del Consiglio. La notizia del giorno, come tutti sanno, riguarda proprio l’incontro tra il Premier ed il Presidente della Repubblica, durante il quale il primo avrebbe rimesso il proprio incarico a Mattarella. In attesa delle consultazioni e di comprendere in quale direzione andremo (nuovo esecutivo, anche se appare sempre meno probabile un ‘Conte ter’, o voto anticipato), c’è un aspetto da chiarire. Da ieri, infatti, circola su Facebook quello che a detta di molti è il discorso di Conte al momento dell’addio alla sua carica. Dunque, non stiamo parlando di parole pronunciate alla nazione, a differenza di quanto abbiamo riscontrato in questi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Pare sia diventato virale un presuntodipronunciato in, in seguito alle sueda Presidente del Consiglio. La notizia del giorno, come tutti sanno, riguarda proprio l’incontro tra il Premier ed il Presidente della Repubblica, durante il quale il primo avrebbe rimesso il proprio incarico a Mattarella. In attesa delle consultazioni e di comprendere in quale direzione andremo (nuovo esecutivo, anche se appare sempre meno probabile un ‘ter’, o voto anticipato), c’è un aspetto da chiarire. Da ieri, infatti, circola su Facebook quello che a detta di molti è ildial momento dell’addio alla sua carica. Dunque, non stiamo parlando di parole pronunciate alla nazione, a differenza di quanto abbiamo riscontrato in questi ...

