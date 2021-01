I ritardi di Pfizer non c’entrano. Open smaschera i buchi del piano vaccinale del governo (Di martedì 26 gennaio 2021) Ancora prima dei ritardi annunciati dalla Pfizer, le lacune del piano vaccinale italiano ideato dal governo e dal supercommissario Arcuri, avrebbero portato comunque a milioni di persone escluse persino dalla prima dose di vaccino. Se ne deduce, quindi, che ora il governo stia utilizzando la questione dei ritardi – che va comunque condannata – per mascherare le sue colpe e i suoi soliti errori di calcolo. Per non dire solite promesse da marinai. A mettere in fila i pezzi, ci ha pensato Giada Giorgi su Open, dove spiega: “Dopo settimane di obiettivi sbandierati e numeri promessi ben al di là delle reali possibilità, l’annuncio pubblico del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è stata la prima grande resa della campagna vaccinale: ... Leggi su ilparagone (Di martedì 26 gennaio 2021) Ancora prima deiannunciati dalla, le lacune delitaliano ideato dale dal supercommissario Arcuri, avrebbero portato comunque a milioni di persone escluse persino dalla prima dose di vaccino. Se ne deduce, quindi, che ora ilstia utilizzando la questione dei– che va comunque condannata – per mascherare le sue colpe e i suoi soliti errori di calcolo. Per non dire solite promesse da marinai. A mettere in fila i pezzi, ci ha pensato Giada Giorgi su, dove spiega: “Dopo settimane di obiettivi sbandierati e numeri promessi ben al di là delle reali possibilità, l’annuncio pubblico del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è stata la prima grande resa della campagna: ...

