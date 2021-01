Gli inglesi | “Lampard tradito dall’ammutinamento di Rudiger | Alonso e Jorginho”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) Lo striscione all’interno dello Stamford Bridge dice ancora “In Frank We Trust. Then. Now. Forever”. Ma alla fine, nemmeno Frankè riuscito a cambiare la storia del Chelsea di Roman Abramovich. Un posto che segue una regola molto semplice: metti a rischio la qualificazione in Champions e sei fuori. Anche se sei una leggenda del club, come. L’esonero diè ovviamente un piccolo shock per gli. Ma niente di imprevedibile, a leggere i commenti della stampa. In particolare il Daily Telegraph scrive checonosce meglio di tutti l’ambiente, e sa perfettamente come funziona fin dai tempi di Claudio Ranieri. “È lo sfortunato destino di ognuno dei suoi successori: una volta raggiunto il punto nel loro mandato in cui sembra che siano in pericolo di licenziamento, nessuno ...