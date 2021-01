Festival di Sanremo, Teatro Ariston in presenza è un’eccezione? Virzì (Ugl): La legge è uguale per tutti (Di martedì 26 gennaio 2021) La Rai, dopo il “no” al pubblico nel Teatro Ariston da parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per il Festival di Sanremo. “Considerati tutti i DPCM in atto che impediscono lo svolgimento di qualsiasi evento aperto al pubblico in teatri, sale da concerto, luoghi assimilabili o addirittura ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 26 gennaio 2021) La Rai, dopo il “no” al pubblico nelda parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per ildi. “Consideratii DPCM in atto che impediscono lo svolgimento di qualsiasi evento aperto al pubblico in teatri, sale da concerto, luoghi assimilabili o addirittura ... L'articolo UGL SICILIA.

