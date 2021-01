Dimissioni Conte, corsa contro il tempo per la nascita del gruppo dei responsabili: chi sono (Di martedì 26 gennaio 2021) Ufficializzate le Dimissioni del presidente del Consiglio, inizia la corsa contro il tempo per la nascita del gruppo dei cosiddetti “responsabili”. L’obiettivo, più o meno dichiarato, è quello di arrivare alla costruzione di una formazione autonoma così da poter salire al Quirinale e partecipare alle consultazioni. sono ore concitate e le voci si susseguono da ore: secondo quanto anticipato anche da il Fatto quotidiano, ci sarebbero almeno 15 centristi pronti ad aderire al progetto e sostenere quindi il governo Conte ter. Una via che permetterebbe di evitare la necessità di riaprire le trattative con Italia viva e Matteo Renzi, anche se la strada è molto stretta e non per tutti preferibile a ritornare al tavolo con i renziani. Intanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ufficializzate ledel presidente del Consiglio, inizia lailper ladeldei cosiddetti “”. L’obiettivo, più o meno dichiarato, è quello di arrivare alla costruzione di una formazione autonoma così da poter salire al Quirinale e partecipare alle consultazioni.ore concitate e le voci si susseguono da ore: secondo quanto anticipato anche da il Fatto quotidiano, ci sarebbero almeno 15 centristi pronti ad aderire al progetto e sostenere quindi il governoter. Una via che permetterebbe di evitare la necessità di riaprire le trattative con Italia viva e Matteo Renzi, anche se la strada è molto stretta e non per tutti preferibile a ritornare al tavolo con i renziani. Intanto ...

