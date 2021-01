Con il Covid essere single è ancora più difficile (Di martedì 26 gennaio 2021) Love actually. Cioè, l’amore davvero. Questo, per dirla col titolo di una celebre commedia romantica, sembrano cercare i single ai tempi del lockdown. La pandemia, infatti, può averci costretto a rinunciare a molte attività, ma non alla voglia di creare dei legami. Le evidenze suggeriscono che in questa fase molti cuori solitari sarebbero addirittura più propensi a creare relazioni serie e stabili, poiché la quarantena è stata un’occasione per riflettere su se stessi e per capire meglio cosa volere da una relazione sentimentale (anche sfruttando il potere delle dating app). I dati parlano chiaro. Mentre tutte le maggiori applicazioni per appuntamenti hanno registrato un incremento degli utenti e degli swipe da marzo, secondo un recente sondaggio condotto in Italia dal sito di incontri Meetic su 7mila intervistati emerge che il 57% (con un 66% di sole donne) ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Love actually. Cioè, l’amore davvero. Questo, per dirla col titolo di una celebre commedia romantica, sembrano cercare iai tempi del lockdown. La pandemia, infatti, può averci costretto a rinunciare a molte attività, ma non alla voglia di creare dei legami. Le evidenze suggeriscono che in questa fase molti cuori solitari sarebbero addirittura più propensi a creare relazioni serie e stabili, poiché la quarantena è stata un’occasione per riflettere su se stessi e per capire meglio cosa volere da una relazione sentimentale (anche sfruttando il potere delle dating app). I dati parlano chiaro. Mentre tutte le maggiori applicazioni per appuntamenti hanno registrato un incremento degli utenti e degli swipe da marzo, secondo un recente sondaggio condotto in Italia dal sito di incontri Meetic su 7mila intervistati emerge che il 57% (con un 66% di sole donne) ha ...

