Avete mai visto la moglie di Max Giusti? Spuntano gli scatti sui social (Di martedì 26 gennaio 2021) Max Giusti è uno dei conduttori televisivi più amati, ma voi Avete mai visto sua moglie? Vi assicuriamo: è davvero bellissima. Non ha assolutamente bisogno dei classici ‘biglietti da visita’, Max Giusti. Classe ’68, il simpaticissimo romano ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel lontano dal 2001. E, da quel momento, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 26 gennaio 2021) Maxè uno dei conduttori televisivi più amati, ma voimaisua? Vi assicuriamo: è davvero bellissima. Non ha assolutamente bisogno dei classici ‘biglietti da visita’, Max. Classe ’68, il simpaticissimo romano ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel lontano dal 2001. E, da quel momento, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

sferaebbasta : Avete mai provato a parlare con un sasso? ???? damn damn damn - lucianonobili : Sì, voi di @ItaliaViva avete ragione su tutto, ma non è questo il momento. E invece no. E invece “questo è il momen… - RaiNews : 'Non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto però avete iniziato una strada diversa, che non è quella dell… - RagnacciG : @lazialeantifa @donnadimezzo Rompono il cazzo coi funerali dei cinesi, ma voi l'avete visto mai un video delle conf… - MichelaRoi : RT @NicoTuscany1: Mai sottovalutare la forza del 2% , essa può addirittura cambiare il destino di un intero Paese , la teoria dell'uno vale… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Michela: «Avete mai pensato a come si sente un alunno dietro uno schermo?» Vanity Fair Italia Stefania Orlando risponde ad Andrea Roncato: «Perché ripescare una storia di 20 anni fa?»

Stefania Orlando risponde alle accuse di Andrea Roncato. Al Gf Vip l'ex annunciatrice ha detto: «Non ho mai parlato di Andrea e quando l'ho fatto è stato in modo carino ...

Scalfarotto: "Non poniamo un veto su nessuno"

Il deputato di Italia viva non esclude un Conte ter: "I nomi sono l'ultimo dei problemi". E spiega quali sono le questioni rimaste pendenti. "Aspettiamo risposte anche dal prossimo governo" ...

Stefania Orlando risponde alle accuse di Andrea Roncato. Al Gf Vip l'ex annunciatrice ha detto: «Non ho mai parlato di Andrea e quando l'ho fatto è stato in modo carino ...Il deputato di Italia viva non esclude un Conte ter: "I nomi sono l'ultimo dei problemi". E spiega quali sono le questioni rimaste pendenti. "Aspettiamo risposte anche dal prossimo governo" ...