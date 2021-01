Atene vola sui caccia francesi. Ecco l’accordo che piace a Macron (Di martedì 26 gennaio 2021) Atene vola sui caccia francesi. È arrivata ieri, durante la visita in Grecia del ministro della Difesa di Parigi, Florence Parly, la firma sul contratto di vendita per 18 jet Rafale. Ad apporla c’era il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, principale sponsor del programma di ammodernamento dell’intero strumento militare ellenico che potrà contare, nel corso dell’anno, su un budget più che raddoppiato rispetto al 2020. GLI INTERESSI DI Atene… “Un segno dell’esigenza di cooperazione diretta e ravvicinata a livello europeo nel Mediterraneo, o nel nostro mare nostrum, come il presidente francese Emmanuel Macron è solito chiamarlo, dal momento che è il luogo dove gli interessi vitali di tutti i Paesi dell’Ue si intrecciano”, ha detto Mitsotakis, citando l’inquilino dell’Eliseo e ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021)sui. È arrivata ieri, durante la visita in Grecia del ministro della Difesa di Parigi, Florence Parly, la firma sul contratto di vendita per 18 jet Rafale. Ad apporla c’era il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, principale sponsor del programma di ammodernamento dell’intero strumento militare ellenico che potrà contare, nel corso dell’anno, su un budget più che raddoppiato rispetto al 2020. GLI INTERESSI DI… “Un segno dell’esigenza di cooperazione diretta e ravvicinata a livello europeo nel Mediterraneo, o nel nostro mare nostrum, come il presidente francese Emmanuelè solito chiamarlo, dal momento che è il luogo dove gli interessi vitali di tutti i Paesi dell’Ue si intrecciano”, ha detto Mitsotakis, citando l’inquilino dell’Eliseo e ...

In primavera in arrivo una nuova compagnia presso l’aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta di Lumiwings, che dal 28 marzo collegherà il Vincenzo Florio a Forlì e dalla prima settimana di giugno volerà ...

