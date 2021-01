Asia Argento smentisce il ritorno di fiamma con Corona: “Era un gioco” (Di martedì 26 gennaio 2021) Asia Argento smentisce il ritorno di fiamma con Fabrizio Corona dopo le foto pubblicate su Instagram in cui i due si scambiavano un bacio. L’attrice, ospite di Storie Italiane, ha chiarito quali sono i rapporti con l’ex re dei paparazzi con cui ha vissuto in passato una breve storia d’amore. I due si sarebbero riavvicinati, come ha svelato la stessa Asia a Eleonora Daniele, nel periodo in cui sua madre, Daria Nicolodi, stava male. “Quando mia madre è stata male, lui mi cercava e mi incoraggiava ogni giorno – ha raccontato -. Questo l’hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali. Guai a chi me lo tocca”. La Argento ha poi parlato del bacio apparso sul profilo Instagram dell’ex ... Leggi su dilei (Di martedì 26 gennaio 2021)ildicon Fabriziodopo le foto pubblicate su Instagram in cui i due si scambiavano un bacio. L’attrice, ospite di Storie Italiane, ha chiarito quali sono i rapporti con l’ex re dei paparazzi con cui ha vissuto in passato una breve storia d’amore. I due si sarebbero riavvicinati, come ha svelato la stessaa Eleonora Daniele, nel periodo in cui sua madre, Daria Nicolodi, stava male. “Quando mia madre è stata male, lui mi cercava e mi incoraggiava ogni giorno – ha raccontato -. Questo l’hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali. Guai a chi me lo tocca”. Laha poi parlato del bacio apparso sul profilo Instagram dell’ex ...

filmpost_it : Schirkoa: Asia Argento e Gaspar Noé nel cast vocale del film animato - MacchiAntonio : Asia Argento: 'Mamma mi picchiava. L'ho vista morire come al rallentatore' Ma siamo sicuri che questa donna non abb… - Latitty5 : @EsercitoCrucian E Asia Argento mutissima ?????????????? - emma48394327 : RT @PennyLa92941860: @EsercitoCrucian Come un'Asia Argento qualunque - MilanFiki001 : @EsercitoCrucian Che schifo!!! Fa il paio con Asia Argento che fa lingua in bocca con un cane ?? -