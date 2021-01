Arredare il salotto con gusto e originalità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle case contemporanee ilha cambiato forma e funzione. Non è più solo la stanza dove accogliere gli ospiti, ma è anche il tempio del proprio benessere e del relax. Qui, insieme alla classica libreria, trova posto il televisore già da tempo e oggi l’impianto home theatre per godere al massimo della bellezza del cinema in casa. Si ascolta musica, ci si dedica a una pausa di ozio o studio, le attività che si svolgono in questa stanza possono essere diverse. Con il termine inglese living si intende quello spazio della casa in cui si svolgono le attività diurne e si attribuisce a questo ambiente una funzione in più rispetto alla sola rappresentanza. Illuminare bene l’ambiente Per rendere davvero confortevole e accogliente il soggiorno, è importante illuminarlo con cura. Gli elementi per l’illuminazione diventano dei veri e propri elementi d’arredo. Scelti anche ...