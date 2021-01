Ultime Notizie Roma del 25-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)dailynews radiogiornale E venne ritrovato in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio di covid nel mondo sia vicino a quota 100 milioni Secondo i dati della Johns Hopkins University Per la precisione sono 99 milioni 190 2353 le persone contagiate nei cinque continenti mentre le vittime sono due milioni 100 29403 il numero più alto di casi di registra negli Stati Uniti oltre 25 milioni seguono India Brasile e Russia e Gran Bretagna il primo paese europeo per di contagio e la Francia con 3 milioni 112 Mila e 55 biden tanto firma il bando anti-covid E perché arriva dall’Unione Europea Regno Unito Brasile Sudafrica positivo il presidente messicano Lopez in Colombia superato i 2 milioni di casi più di duecentomila in Bolivia sono oltre cento mille richiami di vaccino anti covid i fatti finora in Italia da oggi la priorità sarà data proprio alle seconde ...