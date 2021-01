Stefania Orlando, a Domenica Live spunta il fratello segreto: «Mi chiamo Gianni, voglio un suo abbraccio» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gianni Orlando, fratello “segreto” di Stefania Orlando del Grande fratello Vip, racconta la sua difficile storia a Domenica Live. Gianni non ha ma conosciuto suo padre. Quando la madre ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il padre di Stefania, gli ha chiesto di riconoscere Gianni. E così è stato. «Avevo due anni quando mia mamma ha incontrato il papà di Stefania». Gianni Orlando ora dice: «Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “Gianni” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021)” didel GrandeVip, racconta la sua difficile storia anon ha ma conosciuto suo padre. Quando la madre ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il padre di, gli ha chiesto di riconoscere. E così è stato. «Avevo due anni quando mia mamma ha incontrato il papà di».ora dice: «Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è. Prima della nascita die Fabio, a 7 ...

