Sinopoli (Flc Cgil): “Chiediamo dati certi sui contagi. Sull’istruzione serve visione nazionale, non dare troppo spazio alle Regioni” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Collettiva lunga intervista al segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli: "Sulla scuola si sta giocando una partita tutta politica. Ma politica nel senso deteriore: strumentalizzazioni, polarizzazioni ideologiche e anche regionaliste su “aperture” e “chiusure”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Collettiva lunga intervista al segretario generale della Flc, Francesco: "Sulla scuola si sta giocando una partita tutta politica. Ma politica nel senso deteriore: strumentalizzazioni, polarizzazioni ideologiche e anche regionaliste su “aperture” e “chiusure”. L'articolo .

giu_alessi : RT @orizzontescuola: Sinopoli (Flc Cgil): “Chiediamo dati certi sui contagi. Sull’istruzione serve visione nazionale, non dare troppo spazi… - ellellevercillo : RT @orizzontescuola: Sinopoli (Flc Cgil): “Chiediamo dati certi sui contagi. Sull’istruzione serve visione nazionale, non dare troppo spazi… - orizzontescuola : Sinopoli (Flc Cgil): “Chiediamo dati certi sui contagi. Sull’istruzione serve visione nazionale, non dare troppo sp… - CavalliniManola : RT @Cgil_Liguria: 'Non sprechiamo il futuro, riflessioni e proposte per la didattica in presenza'. Chiusura delle scuole e didattica: ne pa… - CgilBologna : RT @FiomGD: 'La politica sia al servizio dei cittadini' Le dichiarazioni di Nino Baseotto (Fisac), Maria Grazia Gabrielli (Filcams), Franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinopoli Flc Sinopoli (Flc Cgil): “Chiediamo dati certi sui contagi. Sull’istruzione serve visione nazionale, non dare troppo spazio alle Regioni” Orizzonte Scuola La scuola non può essere regionalizzata. Intervista a Francesco Sinopoli

Per Sinopoli, segretario generale della Flc, istruzione e formazione devono rimanere competenza dello Stato centrale. E invece per affrontare la pandemia "il governo, abdicando alle sue funzioni e las ...

Rinnovo contratto scuola, solo 92 euro lordi medi mensili per i docenti

Il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 andrebbe a prevedere un aumento stipendiale di appena 92 euro lordi mensili. Insoddisfatti i sindacati ...

Per Sinopoli, segretario generale della Flc, istruzione e formazione devono rimanere competenza dello Stato centrale. E invece per affrontare la pandemia "il governo, abdicando alle sue funzioni e las ...Il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 andrebbe a prevedere un aumento stipendiale di appena 92 euro lordi mensili. Insoddisfatti i sindacati ...