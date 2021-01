Sibilia | «Tornare in campo? Difficile per i dilettanti senza aiuti dal Governo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosimo, presidente della Lega Nazionale, ha parlato del ritorno in: ecco le sue parole e l’appello alCosimo, presidente della LND, ha diffuso una nota sulla questione del ritorno inper i. «La ripresa dell’Eccellenza sarebbe un fatto positivo. Per questo, da diversi giorni, tutti i Comitati Regionali sono stati chiamati dalla Lega nazionalead elaborare le proposte di svolgimento e conclusione del massimo campionato regionale, come Lnd realizzeremo una sintesi al prossimo Consiglio direttivo, in programma il 5 febbraio. In ogni caso, se ci sarà il via libera da parte delle autorità competenti ci faremo trovare pronti. Bisogna però chiarire bene l’impegno economico, perché quando si ...