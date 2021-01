Roma, clienti sorpresi a consumare nel bar: multa e chiusura del locale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri. Lo scorso fine settimana i militari della Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar della zona, disponendo la chiusura dell’attività per 3 giorni. Questo perché all’interno del locale sono stati sorpresi due clienti intenti a consumare lì, in barba a tutte le restrizioni e norme per arginare la diffusione del virus. Il titolare, un 31enne Romano, è stato multato, mentre sono stati identificati e sanzionati i due clienti, due cittadini romeni di 37 e 38 anni. L’attività, inoltre, è stata chiusa per 3 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri. Lo scorso fine settimana i militari della StazioneQuadraro hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar della zona, disponendo ladell’attività per 3 giorni. Questo perché all’interno delsono statidueintenti alì, in barba a tutte le restrizioni e norme per arginare la diffusione del virus. Il titolare, un 31enneno, è statoto, mentre sono stati identificati e sanzionati i due, due cittadini romeni di 37 e 38 anni. L’attività, inoltre, è stata chiusa per 3 giorni. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, clienti sorpresi a consumare nel bar: multa e chiusura del locale - MandarinaCinese : a Roma hanno permesso gli assembramenti con più di 100 persone per l'attoruccio e qui hanno multato: A Trento clien… - smilypapiking : RT @sumaistu47: Cari legaioli, il grande Gigi Magni seppellì #bossi in una diretta tv con questa frase: 'Ma statte zitto, che quanno voi an… - gattogeloso : RT @sumaistu47: Cari legaioli, il grande Gigi Magni seppellì #bossi in una diretta tv con questa frase: 'Ma statte zitto, che quanno voi an… - sumaistu47 : Cari legaioli, il grande Gigi Magni seppellì #bossi in una diretta tv con questa frase: 'Ma statte zitto, che quann… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma clienti Roma, clienti sorpresi a consumare nel bar: multa e chiusura del locale Il Corriere della Città Eni gas e luce: compra Aldro Energia ed entra nel mercato iberico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Eni gas e luce, controllata al 100% da Eni, entra nel mercato iberico dell'energia attraverso ...

Nasce a Roma "Quarter", food delivery di quartiere

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Debutta a Roma, con l'obiettivo di espandersi su scala nazionale, "Quarter", food delivery di quartiere finalizzato a fare incontrare ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Eni gas e luce, controllata al 100% da Eni, entra nel mercato iberico dell'energia attraverso ...(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Debutta a Roma, con l'obiettivo di espandersi su scala nazionale, "Quarter", food delivery di quartiere finalizzato a fare incontrare ...