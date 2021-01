Roberta Siragusa: la ragazza uccisa e il fidanzato che spiega dove è il cadavere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chi ha ucciso Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni che è stata trovata morta in fondo a un dirupo a Caccamo in Sicilia? Il corpo della diciasettenne presentava delle bruciature. Ma chi l’ha uccisa? Il suo fidanzato, Pietro Morrone, questa notte è stato interrogato presso la caserma dei carabinieri. Ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proprio lui aveva indicato dove si trovava il cadavere di Roberta. Cosa è successo? I due ragazzi, nonostante la zona rossa si erano incontrati con alcuni amici sabato sera in una villa nella zona di Monte San Calogero nelle campagne di Caccamo. Una festa a poca distanza da dove poi è stato trovato il corpo. Gli amici, come racconta Repubblica, parlano di una lite di gelosia. Ma ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chi ha ucciso, ladi 17 anni che è stata trovata morta in fondo a un dirupo a Caccamo in Sicilia? Il corpo della diciasettenne presentava delle bruciature. Ma chi l’ha? Il suo, Pietro Morrone, questa notte è stato interrogato presso la caserma dei carabinieri. Ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proprio lui aveva indicatosi trovava ildi. Cosa è successo? I due ragazzi, nonostante la zona rossa si erano incontrati con alcuni amici sabato sera in una villa nella zona di Monte San Calogero nelle campagne di Caccamo. Una festa a poca distanza dapoi è stato trovato il corpo. Gli amici, come racconta Repubblica, parlano di una lite di gelosia. Ma ...

Corriere : Roberta, uccisa a 17 anni. «Il fidanzato non ha confessato». La madre: «Lei non meritava questo» - manicsash : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - Corriere : Roberta Siragusa, uccisa e bruciata a 17 anni: fermato il fidanzato Pietro Morreale - thankyounext134 : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - esaurita_ : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… -