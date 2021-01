Rivolta contro i colori. Governatori della Lega chiedono un nuovo sistema (Di lunedì 25 gennaio 2021) I Governatori della Lega rinnovano “la richiesta di una revisione immediata delle procedure” per determinare il colore delle Regione in modo da “affrontare con serenità maggiore una grave situazione”. “Il Governo non può a ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le Regioni” sottolineano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto). Leggi anche... Lombardia "rossa" per errore. Fontana accusa, ma una mail sembra smentirlo “Il sistema - sostengono i Governatori del Carroccio - può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull’economia, come nel caso della Lombardia, quindi è necessario il massimo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Irinnovano “la richiesta di una revisione immediata delle procedure” per determinare il colore delle Regione in modo da “affrontare con serenità maggiore una grave situazione”. “Il Governo non può a ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le Regioni” sottolineano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto). Leggi anche... Lombardia "rossa" per errore. Fontana accusa, ma una mail sembra smentirlo “Il- sostengono idel Carroccio - può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull’economia, come nel casoLombardia, quindi è necessario il massimo ...

Rivolta contro i colori. Governatori della Lega chiedono un nuovo sistema

I governatori della Lega rinnovano “la richiesta di una revisione immediata delle procedure” per determinare il colore delle Regione in modo da “affrontare con serenità maggiore una grave situazione”.

