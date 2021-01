Open Beta 2 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord disponibile | le novità

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si aggiorna ancora il, per cui è stata resala secondadi, come riportato sul forum ufficiale del produttore cinese. Il registro delle modifiche parla di diversi miglioramenti: ottimizzazione dell’interfaccia della Calcolatrice, della posizione e animazione di alcune icone nella schermata di blocco, della gestione in background di WhatsApp per non perdersi alcun messaggio, correzione del problema che impediva la visualizzazione dell’icona della batteria dopo la rotazione del dispositivo da landscape a verticale, del problema relativo al Dirac Audio Tuner che non riusciva ad intervenire sugli effetti audio, dell’anomalia per cui le sveglie non venivano impostate. Per quanto riguarda la sezione ‘Messaggi‘, l’aggiornamento ha corretto il ...