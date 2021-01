Omelia no vax, il parroco di Paduli prende le distanze da Don Collarile (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPaduli – “Io stavo facendo un corso prematrimoniale, Paduli non c’entra nulla“. Il parroco sacerdote don Enrico Iuliano della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Paduli ha risposto così quando è gli è stato chiesto un commento/opinione circa l‘Omelia svolta nella serata di sabato da Don Francesco Collarile, parroco della confinante cittadina di Sant’Arcangelo Trimonte, che lo ha sostituito nella celebrazione della Messa e che ha suscitato vibrate polemiche per la sua durissima presa di posizione in merito al vaccino anti-Covid. Un video, girato in Chiesa durante la contestata Omelia di don Collarile è diventato rapidamente virale, suscitando sconcerto in molti cittadini. Bocche cucite a piazza Orsini, sede ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Io stavo facendo un corso prematrimoniale,non c’entra nulla“. Ilsacerdote don Enrico Iuliano della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo aha risposto così quando è gli è stato chiesto un commento/opinione circa l‘svolta nella serata di sabato da Don Francescodella confinante cittadina di Sant’Arcangelo Trimonte, che lo ha sostituito nella celebrazione della Messa e che ha suscitato vibrate polemiche per la sua durissima presa di posizione in merito al vaccino anti-Covid. Un video, girato in Chiesa durante la contestatadi donè diventato rapidamente virale, suscitando sconcerto in molti cittadini. Bocche cucite a piazza Orsini, sede ...

Il prete di Paduli (Benevento) ha poi corretto il tiro: "La mia frase è stata estrapolata, le medicine sono necessarie ma hanno delle controindicazioni" ...

