"Non te ne vai via da me" E lancia bombola del gas contro la moglie e i figli

Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Racale, in provincia. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'uomo, già in precedenza denunciato, è stato arrestato e ora si trova nel carcere del capoluogo salentino L'ennesimo caso di violenza si è consumata tra le mura domestiche. È stata sfiorata la tragedia ieri a Racale, un piccolo Comune in provincia di Lecce, in Puglia. Lui un uomo violento, lei una moglie stanca della violenza del marito e una madre che cerca di portare in salvo se stessa e i suoi figli. Ieri, dopo tanti litigi, il più brutto, il più straziante. La donna davanti alla violenza del marito ha preso i figli minorenni, le chiavi della macchina ed è uscita di casa per cercare di fuggire il più lontano possibile dall'ira di quell'uomo sbagliato. Lui non si è fermato, è uscito sul balcone del ...

