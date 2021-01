Napoli, Gattuso: lo sfogo dell’allenatore nel post partita di Verona, squadra mortificata che non reagisce (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Mattino svela quello che sarebbe stato il confronto tra la squadra e Gattuso nel post partita di Verona Gennaro Gattuso ha avuto un duro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Mattino svela quello che sarebbe stato il confronto tra laneldiGennaroha avuto un duro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : #SerieA #VeronaNapoli La delusione di #Gattuso: 'Il Napoli si è fatto mangiare da solo' - TuttoMercatoWeb : Napoli, per La Stampa in bilico sia Gattuso che Giuntoli: c'è l'ombra di Benitez - sacredxyz : @BrunoGalvan85 Se mercoledì il Napoli va fiori dalla coppia italia Gattuso con dimissioni o con licenziamento non s… - _SiGonfiaLaRete : Sfogo di #Gattuso dopo #VeronaNapoli, la reazione della squadra: - cuoreazzurro975 : @Chiariello_CS Dottor Chiariello e l'unico che argomenti seri alla mano certificato lo sfascio che Gattuso sta crea… -