Los Angeles: esplode un ordigno in una chiesa (Di lunedì 25 gennaio 2021) In una chiesa di El monte, un sobborgo di Los Angeles, è esploso un ordigno. La chiesa in passato era stata oggetto di polemiche e proteste per i suoi attacchi alla comunità LGBT e altre minoranze. Le autorità hanno referito che non ci sono feriti. Inoltre l'FBI e le autorità locali hanno annunciato l'apertura di

Los Angeles: esplode un ordigno in una chiesa

In una chiesa di El Monte, un sobborgo di Los Angeles, è avvenuta l’esplosione di un ordigno rudimentale. L'FBI ha aperto un'indagine.

