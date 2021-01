Lino Guanciale che faceva prima del successo? Spunta retroscena “insospettabile” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Raiuno da questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, “Il commissario Ricciardi”, serie costituita da sei appuntamenti, diretta da Alessandro D’Alatri e interpretata da Lino Guanciale. L’attore, diventato famoso grazie a fiction di successo come “La porta rossa”, “Non dirlo al mio capo” e “L’allieva”, ha concesso un’intervista a Mara Venier negli studi di “Domenica In”. Sulla cresta dell’onda, il 40enne si è detto entusiasta del progetto ispirato all’opera di Maurizio de Giovanni. leggi anche l’articolo —> Lino Guanciale è il commissario Ricciardi: «È un personaggio che mi ha entusiasmato» «Ricciardi? È un personaggio di cui penso sia impossibile non innamorarsi: è un uomo che si porta dentro un grande segreto, un super potere maledetto, poter percepire gli ultimi pensieri di una vittima di morte ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Raiuno da questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, “Il commissario Ricciardi”, serie costituita da sei appuntamenti, diretta da Alessandro D’Alatri e interpretata da. L’attore, diventato famoso grazie a fiction dicome “La porta rossa”, “Non dirlo al mio capo” e “L’allieva”, ha concesso un’intervista a Mara Venier negli studi di “Domenica In”. Sulla cresta dell’onda, il 40enne si è detto entusiasta del progetto ispirato all’opera di Maurizio de Giovanni. leggi anche l’articolo —>è il commissario Ricciardi: «È un personaggio che mi ha entusiasmato» «Ricciardi? È un personaggio di cui penso sia impossibile non innamorarsi: è un uomo che si porta dentro un grande segreto, un super potere maledetto, poter percepire gli ultimi pensieri di una vittima di morte ...

Agenzia_Ansa : Parla @LinoGuanciale, ecco il mio Ricciardi tra mistero e crime #VIDEO #ANSA - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - SkyTG24 : Il Commissario Ricciardi, il cast della serie tv: da Lino Guanciale a Serena Iansiti. FOTO - aurora26010 : Francesco oppini non entra neanche stasera nella casa del @GrandeFratello ? Benissimo,allora direi che Lino Guancia… - Gaia25FW : RT @annullataa: Strondinario come in meno di 24 ore abbia offeso chi soffre di malattie mentali e chi potrebbe soffrire di problemi aliment… -