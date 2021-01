Keira Knightley: «Mai più scene di nudo (e sesso) per compiacere gli uomini» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono stati i figli, per primi, ad indurre Keira Knightley a rivedere i propri contratti cinematografici. L’attrice, una volta diventata mamma, ha deciso che non si sarebbe più prestata a scene di nudo. Così, sui propri contratti, ha fatto inserire una clausola che specificasse al meglio cosa avrebbe potuto fare sul set e cosa no. «È stato dettato, in parte, dalla vanità, in parte, dalla visione dei maschi», ha spiegato la Knightley, ospite del podcast Chanel Connects. «Capisco che alcuni registi abbiano la necessità di avere sul set un personaggio eccitante», ma ci sono «scene di sesso orribili nelle quali si è unti e intenti a grugnire». Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono stati i figli, per primi, ad indurre Keira Knightley a rivedere i propri contratti cinematografici. L’attrice, una volta diventata mamma, ha deciso che non si sarebbe più prestata a scene di nudo. Così, sui propri contratti, ha fatto inserire una clausola che specificasse al meglio cosa avrebbe potuto fare sul set e cosa no. «È stato dettato, in parte, dalla vanità, in parte, dalla visione dei maschi», ha spiegato la Knightley, ospite del podcast Chanel Connects. «Capisco che alcuni registi abbiano la necessità di avere sul set un personaggio eccitante», ma ci sono «scene di sesso orribili nelle quali si è unti e intenti a grugnire».

